(Video) Spart de drogat! Carla’s Dreams – imagini controversate la concertul din Craiova. Cum comentează artistul

Showman-ul Anatol Melnic a făcut primele dezvăluiri despre relația cu tatăl său, despre boala care l-a învins și ziua în care a aflat vestea tristă. „Un singur lucru i-aș spune: eu am încercat”, a menționat Melnic la „El – tată” cu Nata Boboc, la un an de la trecerea în neființă a părintelui său, scrie […] Articolul Anatol Melnic în lacrimi, la un an de la decesul tatălui: „Un singur lucru i-aș spune…” apare prima dată în ea.md.