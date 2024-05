Igor Dodon îndeamnă moldovenii să nu participe la referendum

15:00

Republica Moldova se află pe locul II la capitolul angajați în domeniul IT per cap de locuitor din Europa pentru al treilea an consecutiv, a anunțat pe rețelele de socializare, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.Oficialul a mai spus că, 4,5% din totalul persoanelor angajate în 2023, adică peste 26 de mii de specialiști, au obținut un loc de muncă în sectorul IT.