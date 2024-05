Mancester City este campioana Angliei – Citadinii sunt la al 4-lea trofeu consecutiv

21:40

Simona Halep nu se află pe lista jucătoarelor care au primit wildcard la ediția din 2024 a Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Sportiva din România a cucerit titlul pe zgura pariziană în 2018, însă acest argument nu a fost îndeajuns pentur organizatorii turneului Simona Halep, ajunsă pe locul 1149, a ... Simona Halep, OUT de la Roland Garros – Francezii nu i-au dat wilcard, campioanei din 2018