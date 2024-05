Cer înnorat, dar uscat: Meteorologii prognozează o zi plăcută pentru astăzi

17:50

Daniel Cebotari are 27 de ani și traiește în Chișinău. A fost căsătorit, iar după o perioadă foarte scurtă de timp a realizat că nu iubește femeile.„Credeam că m-am îndrăgostit, dar mi-am dat seama că am făcut cea mai mare prostie. Am realizat că nu pot să o iubesc ca pe soția mea, nu aveam acea atracție fizică de a mă apropia de ea. Trei luni după nuntă vorbeam de divorț, pentru că am realizat că eram atras de persoane de același gen ca și mine”, a povestit Daniel în cadrul unui Monolog pe canalul lui Dorin Galben.