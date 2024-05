Ucraina a cerut permisiunea să folosească arme occidentale împotriva unor ținte din interiorul Rusiei

Ucraina a cerut administrației Biden să-i furnizeze informații detaliate despre obiective militare din teritoriul Rusiei și să-i permită posibilitatea de a folosi arme occidentale împotriva acestora, relatează The Insider, care citează The Wall Street Journal (WSJ) și The New York Times (NYT).

