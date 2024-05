Republica Moldova are cei mai mulți angajați IT per capita în Europa, după Estonia

Republica Moldova se află pe locul II la capitolul angajați în domeniul IT per cap de locuitor din Europa pentru al treilea an consecutiv, a anunțat pe rețelele de socializare, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.

