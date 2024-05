Armata israeliană a recuperat trupul lui Shani Louk dintr-un tunel Hamas din Gaza

18:20

Agenda încărcată pentru primarul general, Ion Ceban, care zilele acestea se află într-o vizită de lucru în Armenia. "Astăzi, în Parlamentul Armeniei, am avut întrevedere cu deputații din Grupul de Prietenie Republica Moldova – Republica Armenia. Am discutat despre parteneriatele pe care le avem în diverse domenii. Totodată am vorbit despre proiectele care pot fi