Întrevederi importante la Berlin – Președintele Sandu întâlniri cu Steinmeier și Scholz

Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni, 13 mai, suspendarea pentru încă un an a taxelor de import și a cotelor la exporturile ucrainene și moldovenești către UE, relatează Ziarul de Gardă, citat de Rador Radio România. Astfel, încă un an producătorii din R. Moldova vor exporta pe piața europeană struguri de masă, roșii, usturoi, mere, ... Consiliul European a prelungit cu încă un an liberalizarea comerțului dintre UE și RM