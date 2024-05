Zeci de localități din țară rămân mâine fără lumină: Adresele vizate

10:00

Viața ei s-a terminat odată cu moartea fetei sale, accidentată de un șofer, în decembrie 2023, în capitală. Este istoria unei femei din Chișinău, care cere, cu lacrimi în ochi, dreptate pentru singura sa fiică, dar și pentru cei doi copii ai ei, rămași orfani. În cadrul unui interviu cu Adrian Prodan, aceasta a relatat că bărbatul, care este cercetat penal, i-a propus 200 de mii de lei, ca să-i închidă gura: „El a spus că mai mult nu are de unde, pentru că are doar un apartament. Când am auzit asta, mi s-a făcut inima atât de grea, el se teme să piardă un apartament, dar eu mi-am pierdut copilul, care acum e la Doina”.