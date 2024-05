(video) Noul IM L6 a fost lansat cu un record mondial în testul elanului

17:30

Atelierul polonez Carlex Design anunță cu mândrie unul dintre cele mai remarcabile proiecte din istoria sa. Unicul G-Falcon este o creație din colecția nouă One of One, a cărei execuție a necesitat tocmai patru ani de muncă meticuloasă! Mașina are la bază un G 63 AMG și se remarcă cel mai mult printr-un acoperiș pe […] Articolul (video) Unic în lume! Carlex Design a personalizat un G-Class timp de patru ani apare prima dată în Autoblog.md.