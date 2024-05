Peste 300 de elevi din raionul Leova au fost instruiți în domeniul acordării primului ajutor premedical

15:40

Guvernul, autoritățile locale de nivelul II și de nivelul I vor putea lua decizii privind înființarea și edificarea monumentelor de for public la nivel local, pe terenurile pe care le dețin în proprietate. PROIECTUL de modificare a Legii monumentelor de for public a fost susținut în prima lectură de 55 de deputați. Monumentele de for public reprezintă […]