11:50

Rachetele ATACMS cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA Ucrainei au potențialul de a face Crimeea „inutilă din punct de vedere militar” pentru Rusia, potrivit unui analist militar. Săptămâna trecută, The New York Times a relatat că SUA au trimis în secret Ucrainei aproximativ 100 de sisteme de rachete tactice ale armatei, cunoscute sub […] Articolul Rachetele americane ATACMS ar putea face Crimeea „inutilă din punct de vedere militar” apare prima dată în Disinfo.