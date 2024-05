Copil moldovean, mort în Italia după 5 zile de agonie. „Drum lin, îngeraș frumos!”

14:10

Procuratura raionului Fălești anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 44 de ani pentru violență în familie (art.201/1 alin.(2), lit.a) din Codul penal), stabilindu-i-se o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. În cadrul urmăririi penale, procurorii de la Fălești … Articolul Și-a maltratat fiii vitregi și, în consecință, va sta un an după gratii apare prima dată în Punctul pe i.