Dragalin: Mesajele citate nu sunt din telefoanele ridicate de la Platon

Săptămîna viitoare urmează să fie lansat programul Prima Casă Plus, potrivit anunțului premierului Dorin Recean, în cadrul ședinței de ieri a Guvernului.„Am discutat și am convenit cu președinta Maia Sandu ca pînă săptămîna viitoare să definitivăm Programul Prima Casă plus. O să rog Ministerul Finanțelor, Muncii și împreună cu ODA ca pînă la sfîrșitul săptămînii să avem toate lucrurile puse