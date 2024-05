VIDEO Un bărbat și o femeie din Ucraina, curieri de droguri în Moldova. Au fost plasați în arest

11:40

Mocanu Marian, soțul și tatăl unui copil de șapte luni, are nevoie de ajutor. Săptămâna trecută, 8 mai, a fost diagnostigat cu leucemie acută, cancer în sânge, într-o stadie avansată. Marian are nevoie de un tratament, care costă 120.000 €. Familia Mocanu spune că suma este colosală și mult peste puterile lor.