09:00

Concursul Eurovision din acest an a fost unul dintre cele mai controversate din istoria sa. Cîștigătorul Eurovision, Nemo, a criticat aspru organizatorii pentru ceea ce a numit un „dublu standard incredibil”, scrie The Independent.„Poate că Eurovision-ul are nevoie de reparații”, a declarat Nemo în urma victoriei sale.{{746805}}Interpretînd piesa „The Code” în timpul ceremoniei din 202