Concursul Eurovision din acest an a fost unul dintre cele mai controversate din istoria sa. Câștigătorul Eurovision, Nemo, a criticat aspru organizatorii pentru ceea ce a numit un "dublu standard incredibil", conform The Independent. „Poate că Eurovision-ul are nevoie de reparații", a declarat Nemo în urma victoriei sale. Prin interpretarea piesei "The Code" la ceremonia