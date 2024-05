Patru candidați în competiție pentru funcția de procuror general. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs a expirat

13:20

Un copil de patru ani din Chișinău s-a îmbolnăvit de tetanos. Acum este în stare stabilă. Potrivit autorităților capitalei, aceasta boală decurge foarte greu și deseori are o rată de deces de 90 la sută iar „faptul că acest copil a fost salvat este o minune". Minorul nu a fost vaccinat împotriva tetanosului iar potrivit […]