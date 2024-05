ULTIMA ORĂ: Premierul Slovaciei, Robert Fico împușcat după ședința de guvern – A fost dus cu elicopterul la un spital din Bratislava

13:30

Moldova a rtatat calificarea în finala Eurovision 2024. Natalia Barbu cu piesa ”In The Middle”, care a reprezentant Republica Moldova, nu s-a calificat în finala concursului continental. Din cele 15 țări participante în semifinală, pentru marea finală din 11 mai au fost selectate Serbia, Portugalia, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlanda, Cipru, Croația, Irlanda și Luxemburg. Reprezentanta Republicii Moldova ... Moldova a rtatat calificarea în finala Eurovision 2024 – Natalia Barbu: „Este un concurs politic” The post Moldova a rtatat calificarea în finala Eurovision 2024 – Natalia Barbu: „Este un concurs politic” appeared first on Politik.