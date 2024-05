„Dă-mă mamă după Iura” are acum și clip oficial. Câte vizualizări a înregistrat în prima zi de la lansare

17:40

Rudele băiatului de 14 ani, lovit mortal de o mașină în satul Boldurești, raionul Nisporeni, la volanul căruia s-ar fi aflat primarul localității, au depus o plângere la Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS). Aceștia solicită procurorilor inițierea urmăririi penale pe numele celor cinci polițiști sancționați cu mustrări, demisii și retrogradări, pentru că […]