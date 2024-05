VIDEO Aflat la Kiev, Blinken a cântat la chitară într-un bar din centrul orașului: „Voi trebuie să ştiţi că Statele Unite sunt cu voi”

18:40

Un bărbat, a cărui soție a decedat după ce a bătut-o, a fost condamnat la 130 de ore de muncă neremunerată și obligat să achite cheltuielile de judecată, în valoare 2 820 de lei. Decizia a fost pronunțată pe 8 mai de magistrata Elena Marandici de la Judecătoria Soroca, sediul Florești. Decizia judecătorească are la […]