Zelenski, apel la Occident să accelereze livrările de arme, în fața noii ofensive rusești

19:50

Un bărbat a reușit să intre în Cartea Recordurilor după ce s-a demonstrat faptul că are cel mai lung nume din lume, transmite antena3.ro. Atunci când s-a născut, omul se numea Laurence Gregory Watkins. Ulterior, omul din Noua Zeelandă a decis că vrea să aibă mai multe nume. Azi, omul are 2310 prenume și a […] Articolul Bărbatul cu cel mai lung nume a reușit să intre în Cartea Recordurilor. Buletinul său are șase pagini apare prima dată în Realitatea.md.