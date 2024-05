Simona Halep, OUT de la Roland Garros – Francezii nu i-au dat wilcard, campioanei din 2018

12:00

Reprezentanta Republicii Moldova la Eurovision, Natalia Barbu, va urca marți, 7 mai, pe scenă la Malmö, Suedia, în prima semifinală a concursului. Interpreta va evolua cu piesa „In the middle", cu numărul 11, notează IPN. Alături de Republica Moldova, în prima semifinală vor evolua alte 14 țări. Este vorba despre: Cipru, Serbia, Lituania, Irlanda, Ucraina, ...