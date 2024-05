Andrei Prohin: Pentru UNESCO este important ca acțiunile de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial să pornească de la oameni

22:00

Marea finală Eurovision Song Contest 2024 are loc în această seară, la ea participând cele douăzeci de state calificate în urma primei și celei de-a doua semifinale, Suedia – câștigătoarea ediției de anul trecut și statele Big 5, grupul cu cea mai mare contribuție la desfășurarea competiției. Concursul, care în acest an are loc în orașul suedez Malmö, va fi transmis în direct de l