Ce licee pot organizate probe suplimentare de admitere și ce s-a schimbat față de anii trecuți

14:00

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data de 17 aprilie. Participanții au avut posibilitatea să descopere oportunitățile și cerințele asociate cu o carieră în domeniul tehnologiei informației, să interacționeze cu reprezentanții industriei și să afle chiar de la aceștia detalii utile despre angajarea și afirmarea în domeniul IT.