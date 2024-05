„Sunt multe întrebări și lacune”. Partidele apropiate lui Șor au atacat la CC legea cu privire la votul prin corespondență

13:30

O secțiune dintr-o clădire de apartamente din orașul Belgorod, Federația Rusă, s-a prăbușit. S-a întâmplat după ce rachete care ar aparține armatei ucrainene ar fi fost doborâte de sistemele antiaeriene rusești și ar fi căzut peste clădire, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova. Cel puțin 13 persoane au fost rănite. O secțiune dintr-un bloc de […] The post O secțiune dintr-un bloc de aparatamente din Belgorod s-a prăbușit. Fragmente de rachetă ar fi căzut peste clădire appeared first on NewsMaker.