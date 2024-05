Aeroportul Chișinău să fie inclus în lista bunurilor care nu pot fi privatizate. PAS a înregistrat un amendament

11:20

Un străin a fost găsit la Aeroportul din Chișinău cu 75 000 euro, nedeclarați. Acesta era pasager al cursei „București – Chişinău”. Deși a spus că nu are nimic de declarat, vameșii au găsit banii în bagajul acestuia. Persoana a rămas fără mijloacele bănești iar cazul urmează a fi cercetat. Serviciul Vamal al Republicii Moldova […] The post Avea 75 000 euro însă a spus vameșilor „că nu are nimic de declarat”: cazul unui pasager, la Aeroportul din Chișinău appeared first on NewsMaker.