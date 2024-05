La Chișinău încep Zilele Literaturii Române

10:50

Pene totale de curent, transmisii radio complet date peste cap și implozia internetului – aceste scene des întâlnite în filmele apocaliptice ar putea să se întâmple și în realitate, iar cauza nu ar fi una pământeană. Una dintre cele mai mari pericole pentru infrastructura globală vine tocmai de la Soare, sub forma furtunilor solare, potrivit Washington Post, citat de Digi24.ro. Când vorbim despre vreme, ne referim de obicei la ninsori, vânt puternic sau ploi. Dar spațiul are și el „vremea” sa, c...