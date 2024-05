Wine Picnic 2024 – un festival al vinului în stil picnic

09:10

9 mai: memorie și pace În Moldova, 9 mai au fost două sărbători: Ziua Victoriei și Ziua Europei. Dimineața, primele persoane și ambasadorul UE au depus flori la memorialul Eternitate în memoria celor căzuți în al Doilea Război Mondial. Maia Sandu a amintit că Germania nazistă a capitulat pe 8 mai 1945, iar 9 mai a fost prima zi de pace în Europa. Prin urmare, «astăzi sărbătorim și Ziua Europei, care a devenit cel mai durabil și de succes proiect […]