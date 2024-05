Péter Szijjártó: Ungaria este pregătită să reziste presiunilor enorme din partea NATO în privinţa războiului din Ucraina

11:00

Împreună pentru pace! Suntem poporul care dorește pace acasă și în toată lumea. Suntem pentru unitate și nu dorim să fim divizați, susține Primarul general, Ion Ceban într-un mesaj de felicitare, cu ocazia Zilei Victoriei și Zilei Europei. Avem prezentul pentru care trebuie să ne implicăm cu toții, să dezvoltăm țara noastră și, avem viitorul […]