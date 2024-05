(video) Premieră: Noul BYD Sea Lion 07 EV – primul model pe e-Platform 3.0 Evo

10:00

Venucia V-Online este un crossover produs de întreprinderea mixtă Dongfeng Nissan, sub marca Venucia pe care au creat-o. Da, este o altă mașină chineză pe care am luat-o la test, însă aceasta are un atu. Folosește în trenul de rulare componente Nissan, respectiv din alianța din care face parte Nissan, iar asta nu are cum […]