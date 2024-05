Ala Nemerenco: „Aderarea la UE pentru sistemul de sănătate al R. Moldova înseamnă standarde înalte de calitate, eficiență și modernizare”

10:40

Ediția de primăvară a Vernisajului Vinului va aduce în prim-plan 300 de vinuri albe și rosé, de la peste 70 de producători. În acest an, evenimentul se desfășoară sub sloganul „Dăruiește emoții de primăvară” și vine cu un nou format, care va oferi mai multe oportunități de comunicare și networking pentru vinificatorii reuniți sub umbrela brandului vinicol de țără „Wine of Moldova”.