„Instabilitate chiar în inima regimului”. De ce Putin l-a înlocuit pe Șoigu cu un economist fără experiență în domeniul militar

13:30

Luptătorul de stil greco-roman Valentin Petic s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. S-a întâmplat după ce sportivul moldovean a obținut patru victorii la turneul de calificare de la Istanbul, Turcia. Informațiile au fost confirmate de Comitetul Național Olimpic și Sportiv pe 9 mai. Valentin Petic a evoluat în categoria de greutate 67 kg […] The post Încă un sportiv la Jocurile Olimpice de la Paris pentru Moldova. Luptătorul de stil greco-roman Valentin Petic s-a calificat appeared first on NewsMaker.