Ți-ai organizat agenda săptămânii care urmează? Îți propunem o listă cu activități pe care să le ei în considerare

17:30

Nemo, care a reprezentat Elveția la Eurovision Song Contest din acest an, în seara zilei de 11 mai, a spart codul victoriei, câștigând concursul muzical. Am încercat să înțelegem despre ce este piesa învingătoare – The Code. Сообщение Despre ce este piesa The Code, câștigătoarea Eurovision 2024. Versuri, sensuri și mesaje появились сначала на #diez.