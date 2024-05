A doua noapte consecutivă de aurore boreale, în plină furtună solară

13:50

Nemo, câştigătorul Eurovision, a spart trofeul pe scenă, dar a primit altul: „Nu am spart doar codul, am spart şi trofeul” Eurovision Song Contest, ediţia 68, organizată la Malmo, a fost câştigată de Elveţia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia "The Code". Artistul a spart trofeul când l-a aşezat pe scenă, dar a primit altul în schimb, relatează Reuters și News.ro. Câştigătorul Eurovision primeşte trofeul oficial din sticlă al concursului, care are forma unui microfon clasic, cu detalii pictate. De...