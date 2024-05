Ce țări a votat publicul din Republica Moldova în finala Eurovision Song Contest 2024

11:00

În fiecare an, când vine vorba despre bacalaureat, echipa #diez este alături de tine și încearcă să îți faciliteze procesul de pregătire și susținere a examenelor. Nici acest an nu a fost o excepție. Încă din iarnă am început a publica zeci de articole despre examenul de bac și despre felul în care ai putea să repeți mai eficient programa școlară. Cu ajutorul acestui material am decis să îți recomandăm o serie de articole pe care ar trebui să le parcurgi înainte de examenele de bac și care ar putea să-ți vină în ajutor chiar dacă a mai rămas doar o lună până la examene. Сообщение Teste pentru bac, regulamente și sfaturi. O listă de articole pe care trebuie să le deschizi până la examene появились сначала на #diez.