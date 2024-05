O Toyota a tamponat un automobil Dacia, la Orhei: șase persoane, inclusiv un copil, au fost rănite

19:20

Șefa statului Maia Sandu a vorbit la telefon cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Cei doi președinți au discutat despre următorii pași pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Totodată, Maia Sandu și-a confirmat participarea la Summitul pentru Pace în Ucraina, găzduit de Elveția în iunie. Instituția prezidențială a declarat că șefa statului a […]