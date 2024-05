FOTO, VIDEO ULTIMA ORĂ! Un accident cu morți și răniți a avut loc pe traseul R6. Printre victime, cel puțin un copil!

14:40

New York are mai mulți milionari decât orice alt oraș din lume, devansând Bay Area din California, Londra și alte orașe bogate, potrivit unui nou raport realizat de Henley and Partners. Aproape 350.00, adică unul din 24 de locuitori ai New York, sunt milionari, potrivit clasamentului, scrie CBS News. New York este casa a 744 […] Articolul Orașul cu cei mai mulți bogați din lume. Unul din 24 de locuitori este milionar în dolari apare prima dată în Realitatea.md.