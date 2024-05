Ucis pentru că a refuzat să fie evacuat din calea „orașului viitorului”. Sate întregi au fost rase de pe hartă pentru proiectul Neom

19:25

Marcată în calendarul amicilor Vinului Moldovei, data de 17 mai va oferi ocazia potrivită pentru a celebra primăvara la Vernisajul Vinului. Cea de-a XXI-a ediție a evenimentului se desfășoară sub sloganul „Dăruiește emoții de primăvară” și vine cu un nou format, care va oferi mai multe oportunități de comunicare și networking pentru vinificatorii reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară „Wine of Moldova”, anunță un comunicat al Oficiului Național al Viei și Vinului.