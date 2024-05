Secția Anestezie și Terapie Intensivă de la Spitalul Clinic Bălți, inaugurată după reparație capitală

15:30

Ultimele actualizări privind nivelul apei în diverse sectoare din Republica Moldova au fost anunțate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru 07.05.2024 – 08.05.2024, ora 8:00. Astfel, în r. Nistru, între s. Naslavcea și or. Dubăsari, se prevede o scădere a nivelului apei cu 10-30 cm. Pe sectorul or. Dubăsari – or. Bender, se estimează o […]