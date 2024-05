„Te cuprind, Republica Moldova”: Țara noastră este invitatul de onoare al Salonului Internaţional de Carte Bookfest

13:50

VIDEO: Ambasadorul Uniunii Europene, Janis Mazeiks, mesaj de Ziua Europei: Anul acesta are o semnificație specială pentru RM Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Europei. „Anul acesta are o semnificație specială pentru Moldova, deoarece veți avea prilejul de a vă exprima opinia în cadrul referendumului privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Vă încurajăm să participați și să vă faceți auzite vocile, căci împreună construim c...