Premierul Recean plin de optimism, la un for investițional la București – A invitat investitorii să exploreze potențialul economic al RM

13:50

Ministrul Educației, Dan Perciun, spune un „nu” categoric cedării unui bloc al Universității Pedagogice „Ion Creangă” către Procuratura Anticorupție. Potrivit ministrului, în prezent, în imobilul la care țintește PA au loc ore de studiu, astfel că nu există nicio cale prin care clădirea de pe strada Iablocikin 5 să fie cedată cuiva, notează tv8.md „Din ... Cedează Universitatea „Ion Creangă” un bloc către Procuratura Anticorupție – Ce spune ministrul Perciun The post Cedează Universitatea „Ion Creangă” un bloc către Procuratura Anticorupție – Ce spune ministrul Perciun appeared first on Politik.