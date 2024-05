Actorul, Florin Piersic operat în regim de urgență -Se află la terapie intensivă, în stare stabilă

13:50

Instituirea noilor reguli de control de către autorități la Aeroportul Chișinău a nemulțumit oamenii, iar din cauza regulilor de acces pe AIC s-a creat un adevărat haos. Astăzi Poliția de Frontieră a venit cu o reacție. „În Aeroportul Internațional Chișinău, Poliția de Frontieră a suplinit numărul de polițiști de frontieră și de echipamente speciale de ... Instituirea noilor reguli de control a produs haos la Aeroportul Chișinău – Reacția Poliției de Frontieră The post Instituirea noilor reguli de control a produs haos la Aeroportul Chișinău – Reacția Poliției de Frontieră appeared first on Politik.