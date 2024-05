Interfax: Putin este de acord cu retragerea forţelor ruseşti din mai multe regiuni din Armenia

09:30

Americanii se pregătesc pentru o nouă serie de costuri mai mari ale locuinţelor, pe fondul aşteptărilor crescânde ale chiriaşilor că nu vor putea să cumpere vreodată o casă, a anunţat luni Rezerva Federală din New York, transmite Roimobil. Ca parte a celui mai recent sondaj privind aşteptările consumatorilor, banca centrală regională a constatat că respondenţii […] The post Americanii se pregătesc pentru o nouă serie de costuri mai mari ale locuinţelor appeared first on Omniapres.