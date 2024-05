Comisarul european, Johannes Hahn, la Chișinău: Sunt mari șanse ca R. Moldova să devină membră a UE până în 2030

11:50

O fotografie realizată de fotografa Maria Bratan, din Ceadâr-Lunga, va fi publicată într-o revistă americană de profil, după ce a câștigat concursul „All About Photo Awards – The Mind's Eye". Este pentru al doilea an consecutiv când Maria Bratan participă și câștigă concursul, fotografia sa numită „Fetele din Găgăuzia" fiind aleasă printre cele 50 câștigătoare.