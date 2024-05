Gazprom a început să-și vândă proprietățile după pierderea record din 2023

14:20

Google este pe cale să afle care îi este soarta. Recent, avocaţii depar­ta­mentului american de justiţie, procurorii generali şi Google şi-au adus argumentele finale într-un caz ce durează de un an, US et al. v. Google, şi care încearcă să determine dacă gigantul tech a încălcat regulile federale antitrust pentru a-şi păstra poziţia dominantă pe […] Cel mai puternic atac al SUA împotriva puterii Big Tech se apropie de punctul culminant