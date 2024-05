9 mai – Ziua Victoriei, sărbătorită la Chișinău, cu panglica sf. Gheorghe la piept

21:00

Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova va fi conectat la rețeaua românească și cea europeană prin intermediul celei de-a treia linii electrice aeriene care va uni stațiile electroenergetice Strășeni și Gutinaș, construcția sa fiind prevăzută de memorandumul semnat de Guvernul moldovean și cel american. Noua linie electrică aeriană de 400 kV are o lungime de circa ... Moldova multiplică interconectarea electrică cu România – A fost semnat un memorandum între Guvernul moldovean și cel american