Un atac cu drone din Ucraina a provocat un incendiu la o rafinărie din Krasnodar, în Rusia, potrivit autorităţilor

Cel puţin 19 persoane au murit în noaptea de marţi spre miercuri în urma surpării unei autostrăzi în provincia chineză Guangdong (sud), anunţă presa de stat, relatează AFP. citat de news.ro În total, 28 de vehicule au fost ”prinse” în surpare, potrivit postului public CCTV. May 1: a section of the Meilong Expressway (梅龙高速公路) in … Articolul Cel puţin 19 morţi în sudul Chinei, în urma surpării unei autostrăzi în provincia Guangdong. 28 de vehicule şi 49 de persoane implicate în surpare apare prima dată în Punctul pe i.