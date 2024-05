Aprilie 2024, cea mai caldă lună aprilie din istoria omenirii

08:00

Fostului polițist Gheorghe Cotorobai – principalul suspect în cazul Anei-Maria Guja, o tânără de 19 ani din Orhei însărcinată în șase luni și găsită moartă într-o localitate din Telenești după ce a urcat în mașina bărbatului – i-a fost înaintată învinuirea și pentru omorul unei femei gravide. Inculpatul refuză în continuare să facă declarați.