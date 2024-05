„La un pas de un incident diplomatic”. O prăjitură din meniul pentru Macron și Xi Jinping a fost înlocuită pentru că amintea de Rusia

00:40

Republica Moldova nu s-a calificat în marea finală a Eurovision 2024. Astfel, piesa „In the middle” nu va răsuna pe scena din Malmo și pe 11 mai. Țările care s-au calificat în marea finală sunt: Serbia, Portugalia, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlanda, Cipru, Croația, Irlanda și Luxemburg. Amintim că, astăzi a avut loc prima semifinală a Eurovision Song Contest 2024. Reprezentanta Republicii Moldova, Natalia Barbu, cu piesa - In The Middle, a evoluat pe scena de la Malmo cu numărul 11. Interpr...